Tres Ejecutados en Menos de 48 Horas

*Arriaga

*Una Pareja fue Acribillada Dentro de un Carro

*Un día Antes, Asesinaron a un Joven en su Camioneta

*Los Sicarios Iban en una Motocicleta

*Los Ciudadanos Exigen Seguridad

Arriaga, Chiapas; 21 de septiembre.- En el transcurso de la mañana se realizaron dos ejecuciones, asesinaron a dos personas y los primeros reportes indican que dos sujetos (aún no identificados) iban a bordo de una motocicleta y dispararon a la camioneta en donde iba Gabriel Córdova Castañón acompañado de su esposa, Ana.

Se precisó que los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 de la mañana de este viernes, cuando la pareja de empresarios se desplazaba en una camioneta Ford tipo Lobo con matrícula CW48261 de estado de Chiapas. Al circular sobre la 5ª Poniente entre 8ª y 10ª Sur de barrio Pemex, se emparejó una motocicleta donde viajaban dos sujetos, en seguida rafaguearon la unidad con armas de grueso calibre.

En las primeras indagatorias se informó que en la Pick Up viajaban Gabriel Córdova Castañón, propietario de una hielera y despulpadora y su pareja sentimental Ana Bertha Rasgado propietaria de una tienda de regalos.

Mientras que el jueves en este municipio, en el camino de terracería de Agua Fría a Venustiano Carranza, corporaciones policiacas localizaron una camioneta de color celeste y a una persona sin vida con tres impactos de bala, dos en el cuello y uno en el ojo izquierdo, la víctima respondía al nombre de Pedro Enrique Reyes, quien fue encontrado dentro de una camioneta Ford tipo F150, color azul, recostado a su derecha, presentaba varios impactos de grueso calibre.

Luego de la denuncia de los colonos, a los pocos minutos arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes luego de cotejar la información solicitaron el apoyo de una unidad de primeros auxilios. Paramédicos se presentaron para la valoración del hombre, pero ya no contaba con signos vitales, había fallecido casi de forma instantánea.

El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en la ciudad de Tonalá, donde se espera que los deudos se presenten a reclamarlo.

Las autoridades policiacas ya investigan los crímenes cometidos en este municipio. Los ciudadanos exigen más vigilancia y recorridos de patrullajes de la Policía Municipal, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva y Federal, de lo contrario señalan que se organizarán para realizar una marcha y exigir mayor seguridad. EL ORBE / José Ángel López / Rafael Jiménez / Corresponsal