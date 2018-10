Colisionaron en Crucero de “Uno X Uno”

*En la 6ª Sur y 2ª Poniente

*La Autoridad Señala que no se Puede Deslindar con Exactitud al Culpable

*El Motociclista fue Llevado al Hospital

Tapachula, Chiapas; 29 de octubre.- Un fuerte accidente dejó como resultado a una persona lesionada y daños materiales. Se registró a la altura de la 6ª avenida Sur y 2ª calle Poniente.

Colisionaron un vehículo particular y una motocicleta, cuando alguno de los dos conductores no respetó el programa “Uno X Uno”.

Al lugar llegó la unidad de Protección Civil Municipal, atendieron al joven Eddy “N” y fue trasladado a recibir atención médica al Hospital Regional “Manuel Velasco Suárez”.

El perito de Tránsito del Estado dio a conocer que no se puede dar a conocer con exactitud al responsable, ya que existe el programa del “Uno X Uno”, se vieron involucrados el conductor de una motocicleta Italika de color rojo con negro, con placa de circulación 8V9DM del estado de Chiapas, conducida por Eddy, quien colisionó contra un vehículo Nissan March de color azul con placas del estado de Chiapas, conducido por Luis Alejandro “N”.

Se espera que ambos involucrados, lleguen a un arreglo en la reparación de los daños y lesiones o en caso contrario serán turnados ante fiscal de Juicios Orales. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda