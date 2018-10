Rescatan a Hondureño que se Ahogaba en el Río

*Suchiate

*Intentó Cruzar el Afluente a Pesar de no Saber Nadar

*El Afectado no Quiso Proporcionar sus Datos y fue Enviado al Hospital Regional

Suchiate, Chiapas; 29 de octubre.- Elementos de la armada de México y la Policía Federal, lograron rescatar a un migrante hondureño, que se estaba ahogando en el río Suchiate.

El joven que no pudo decir su nombre, no sabía nadar, pero el sueño de llegar a los Estados Unidos lo hizo dejar a un lado el impedimento e intentó cruzar, a la mitad se fue al fondo y se estaba ahogando.

Un elemento de la Armada de México, logró rescatarlo y lo trasladó al lado de México a bordo de lanchas que brindan seguridad.

Salvavidas de la Marina llevaron al afectado inconsciente y sin signos vitales hasta suelo mexicano, paramédicos de Policía Federal le brindaron reanimación cardiopulmonar (RCP), hasta que recuperó el aliento.

Ante una posible lesión en el cuello o las cervicales, el hondureño quien no proporcionó información adicional, fue trasladado en camilla al Hospital Regional de Tapachula. Mesa de Redacción