Lo Asesinaron por Oponerse a un Asalto

Tapachula, Chiapas; 15 de abril.- Continúa en aumento la inseguridad en el municipio de Tapachula, al no haber ninguna respuesta de las corporaciones, principalmente de la Policía Ministerial Especializada, en relación a los múltiples asaltos que se generan contra cuentahabientes.

En esta ocasión, una persona de aproximadamente entre 60 y 65 años de edad, retiró una cantidad desconocida del bancó y pasó a comer tacos a la altura de la 7ª Poniente entre avenida Central y 2ª avenida Norte, a un costado de las instalaciones de la línea de Auto Transportes “Paulino Navarro”.

El afectado estaba en espera de que le fuera servido su alimento, repentinamente dos sujetos arribaron en una motocicleta, se dirigieron directamente a él y lo amagaron con un arma de fuego, le exigieron el dinero en efectivo que traía. La víctima se resistió y sin misericordia, el bandido le disparó en cuatro ocasiones; en cada muslo, en el antebrazo derecho y uno en el corazón. Le ocasionó la muerte de manera instantánea,

La persona cayó sin vida en el lugar y fue despojada del dinero que llevaba. Mientras el agresor buscaba el dinero entre las cosas, el cómplice asaltó a los demás comensales y al taquero. Los dos desconocidos subieron a la motocicleta y se dieron a la fuga.

Lo cierto es que los asaltos a cuentahabientes, las ejecuciones, los robos, asaltos y homicidios, se han incrementado de una forma alarmante. A diario hay una persona muerta, regularmente por oponer resistencia a ser asaltada; de los atracos contra cuentahabientes no se ha podido esclarecer ninguno.

La víctima respondió al nombre de Roberto “N” de 63 años de edad, era originaria del municipio de Siltepec. Su identidad se pudo constatar gracias a que traía una identificación. Se desconoce la cantidad que le fue robada y de qué sucursal fue retirada.

Se espera que este caso pueda ser esclarecido por la Policía Ministerial y no quede como una estadística más. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda / Raymundo Grajales