Vehículos Particulares Dañados en Choque

Tapachula, Chiapas; 28 de abril.- Fuerte accidente automovilístico, se registró a la altura de la avenida Central Norte y 9ª calle Oriente–Poniente.

Alguno de los dos conductores no respetó la luz del semáforo en rojo y como resultado quedaron cuantiosos daños materiales en ambos vehículos, afortunadamente ninguna persona está lesionada.

Al lugar se presentó el perito de Tránsito del Estado, dio a conocer que en este accidente se involucraron dos camionetas particulares. Una Pick Up Toyota Tacoma de color gris, con placas de circulación del estado de Chiapas, que transitaba de Norte a Sur, sobre la avenida Central Norte.

Al llegar al cruce con la 9ª calle Oriente-Poniente, fue impactada por una Volkswagen tipo cargo, de color blanco, también con placas del estado, que transitaba de Oriente a Poniente, sobre la 9ª calle Oriente.

Al no haber personas lesionadas, únicamente daños materiales, se les dio la oportunidad de llegar a un arreglo, en el que cada quien cubra sus daños ó en caso contrario, serán turnados ante el fiscal de Juicios Orales, para que esta autoridad deslinde responsabilidades. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda