Falleció en su Domicilio de un Paro Cardiaco

*En la Colonia “Santa Cecilia”

*Pablo “N”, de 34 Años, era de Oficio Albañil

*La Familia Señala que Padecía del Corazón

Tapachula, Chiapas; 19 de mayo.- En las primeras horas del día, la señora Ana Isabel “N”, llevó el susto de su vida, cuando al salir al patio y hablarle a su hermano Pablo “N”, lo encontró tirado en el piso.

La fémina le habló en un intento por hacerlo reaccionar, pero al no conseguirlo, decidió llamar a los paramédicos de la Cruz Roja, quienes arribaron a la colonia Santa Cecilia y después de valorar a la víctima, dieron a conocer que ya no tenía signos vitales.

Los elementos policiacos acordonaron el área y solicitaron la presencia de los Peritos de la Procuraduría de Justicia, quienes realizarían las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

La persona fallecida respondía al nombre de Pablo y tenía 34 años de edad, era de oficio albañil, un día antes había salido a tomar con sus amigos, regresó a su domicilio aproximadamente a las 2 de la mañana y se recostó en la Hamaca.

Pero este día, cuando le fue a hablar su hermana para darle de desayunar, lo encontró en el piso. Agregó la familia que estaba padeciendo del corazón y en sus planes estaba asistir al médico a realizarse un chequeo, pero lamentablemente ya no le dio tiempo.

El cuerpo fue entregado a sus familiares para que realicen los trámites necesarios. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda