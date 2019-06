Muere Motociclista Arrollado por Tráiler

*Tonalá

*Sergio Alberto “N” de 37 Años

*Su Pareja se Salvó, Pero Está Grave

*Señalaron los Vecinos que en esa Zona no hay Señalamiento ni Pasos Peatonales

Tonalá, Chiapas; 17 de junio.- Un motociclista murió y su pareja quedó lesionada tras ser arrollada por un tráiler, los hechos se dieron sobre la carretera Tonalá–Pijijiapan a la altura del cruce del PDCH conocido como “Paso de la Muerte”.

Alrededor de las 22:35 horas, un motociclista de nombre Sergio Alberto “N” de 37 años de edad, conducía una Italika tipo Chopper con placa de circulación N30RL del estado de Chiapas y al querer cruzar, no se percató de un tráiler que iba con rumbo hacia Pijijiapan.

El camión cargado además con dos volteos, impactó y mató al instante al motociclista, mientras que gravemente lesionada quedó su pareja que fue trasladada por paramédicos de Protección Civil al hospital “Juan C. Corzo”.

Cabe mencionar que ese cruce no está reglamentado ante la SCT (Secretaría de Comunicación y Transporte), como paso de vehículo pesado, no tiene señalamientos peatonales y los ciudadanos toman el riesgo de cruzar para realizar sus actividades.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal y Tránsito del Estado, mientras que el cuerpo fue trasladado al Semefo de esta ciudad. EL ORBE / Rafael Jiménez / Corresponsal