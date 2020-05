Se Pasó el Alto y Provocó Volcadura

*Tapachula, en la 17ª Poniente y 6ª Norte

*El Chofer del Tsuru le Pegó a la Camioneta y la Hizo Volcar

*No Hubo Heridos

Tapachula, Chiapas; 17 de mayo.- En el cruce de la 17ª avenida poniente y 6ª avenida norte,

se registró un fuerte accidente, cuando el conductor de un Nissan Tsuru de color blanco no respetó el semáforo en rojo al transitar de sur a norte sobre la 6ª norte y al llegar al cruce con la 17ª poniente se estrelló de frente en el costado derecho de una camioneta con caja y placas de circulación del estado, que transitaba de poniente a oriente sobre la 17ª poniente.

La unidad afectada volcó al recibir el impacto en el costado derecho. Afortunadamente no hubo lesionados.

El perito de Tránsito del Estado sería el encargado de deslindar responsabilidades de este accidente y en caso de no llegar a un arreglo, los dos vehículos y el conductor serían turnados ante el fiscal de Juicios Orales. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda