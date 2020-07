Vuelca Tráiler Cargado de Plátano

*En Suchiate

*El Chofer Señala que Trató de Evitar el Choque Contra un Volteo

*La Unidad Acabó Fuera de la Carretera

Suchiate, Chiapas; 10 de julio.- El conductor de un tráiler que iba cargado con plátano volcó cuando circulaba sobre la carretera Suchiate-Jaritas a la altura del ejido “15 de Abril” de ese municipio fronterizo. El chofer resultó ileso, señala que perdió el control del volante al evitar chocar contra un volteo.

Los hechos ocurrieron al filo de las 12 horas, reportaron al Centro de Emergencia 911, que un tráiler había volcado. Elementos de la Policía arribaron al lugar y localizaron la unidad con placas 696 A-M. del estado de México, que jalaba una caja seca cargada con cajas de plátano.

Los policías entrevistaron al chofer, dijo que sobre la carretera se le atravesó un camión de volteo y al volantear para no pegarle perdió el control y terminó fuera de la cinta asfáltica.

El conductor del volteo no detuvo su marcha y se dio a la fuga de inmediato. Elementos de las diferentes corporaciones policiacas arribaron al lugar, además de la Guardia Nacional que se hizo cargo de realizar las investigaciones sobre el accidente. Mesa de Redacción