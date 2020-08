Intransitables las Calles de Cacahoatán

*Algunas Literalmente Desaparecieron Entre el Monte.

Tapachula, Chiapas; 28 de agosto de 2020.- Habitantes del municipio de Cacahoatán denuncian que e encuentran en total rezago, ya que las autoridades municipales encabezadas por el aún alcalde priista, Julio Calderón Sen, los mantienen olvidados con respecto a los servicios públicos.

Jorge Reyes, habitante del barrio Guadalupe, señaló -por ejemplo- que ya se han acercado al presidente municipal para solicitarle el arreglo de las calles, pero que no los ha tomado en cuenta y por eso siguen en el atraso.

Manifestó que la avenida principal de ese barrio «está para llorar, totalmente intransitable. Además, por ahí solo pasan los delincuentes, aprovechando la oscuridad, ya que tampoco hay alumbrado público».

Agregó que, en realidad, necesitan los apoyos del gobierno «y ojalá el presidente visitara este barrio y vea cómo están las calles, llenas de peligros por lo mismo, porque no está arreglada”, comentó.

El arreglo las arterias viales es para beneficio del pueblo en general, indicó, «sobre todo en imagen, ya que, así como está, pareciera que vivimos en época de cavernas. Por eso queremos que la visite el alcalde, para que vea que no es mentira lo que decimos”.

A la fecha, son poco más de 150 familias las que viven a lo largo de esa calle y, por supuesto, son los principales afectados, mientras las autoridades municipales no la arreglen. EL ORBE / Nelson Bautista