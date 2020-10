Mujer Teme que la Mate su ex Marido

*En Puerto Madero

*Fue Macheteada y Ahora Golpeada por Bryan “N”

Tapachula, Chiapas; 9 de octubre.- Bryan “N” de 34 años de edad, golpeó a su ex concubina de nombre Celedonia “N”, quien por fortuna fue auxiliada por elementos de la Policía y el agresor fue detenido.

La agraviada presenta golpes en diferentes partes del cuerpo, manifestó que su ex concubino Bryan, hace meses la lesionó de un machetazo y ella pidió que fuera encarcelado, lamentablemente fue puesto en libertad y ahora teme por su vida.

Explicó que cuando se encontraba en su domicilio ubicado en el primer cuadro de Puerto Madero, se presentó el sujeto a su casa y le pidió de comer a pesar de que se encuentran separados. Celedonia le dijo que no le iba a dar nada y por ello fue atacada a puñetazos y patadas.

Los vecinos solicitaron la intervención de elementos de la Policía que pasaban por el lugar y detuvieron al agresor que fue puesto a disposición del fiscal del Ministerio Público de atención a la mujer, por el delito de lesiones, violencia familiar y amenazas, además de lo que le resulte. Mesa de Redacción