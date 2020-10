Dos Lesionados en Choque

*Tapachula

*El Culpable se Hizo Cargo del Pago de Daños y Lesiones

*Una Menor de 13 Años Entre las Víctimas

Tapachula, Chiapas; 15 de octubre.- Una persona del sexo masculino causó un fuerte accidente automovilístico al conducir a exceso de velocidad y no respetar la preferencia, se registró en la 18ª calle oriente y calzada Las Palmas, a la altura del obelisco de los marinos.

El presunto responsable conducía un Dodge Attitude de color guinda con placas de circulación del estado de Chiapas y transitaba de poniente a oriente sobre la 18ª calle oriente, pero al llegar a la altura de la glorieta no respetó la preferencia y chocó de frente contra una camioneta Nissan Frontier tipo pick up doble cabina, dos personas resultaron lesionadas, fueron atendidas y valoradas por elementos del Grupo SAE.

Miriam “N” de 42 años de edad, se quejó de dolor en las cervicales y rodilla izquierda; mientras que la menor de nombre Danna Naomi “N” de 13 años de edad, resultó con fractura en la muñeca y dolor en las costillas.

Las víctimas se quedaron en el lugar en espera de la llegada de los ajustadores de la compañía de seguros, para que les dieran su pase médico.

El perito de Tránsito del Estado, se hizo cargo de este accidente; a pesar de que el culpable conducía, al parecer, en estado de ebriedad, la autoridad le dio la oportunidad de llegar a un arreglo en la reparación de los daños y lesiones y al parecer hasta sin sanción lo dejó ir. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda