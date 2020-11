A la Orilla de la Carretera Costera Localizan Persona Atropellada

*Mapastepec

*El Cuerpo Quedó sin Identificar

*En la Entrada al Ejido “Flores Magón”

Mapastepec, Chiapas; 12 de noviembre.- Una persona hasta el momento no identificada, murió atropellada en la carretera costera, tramo Mapastepec-Escuintla en el kilómetro 196+800, carca de la entrada al ejido “Flores Magón”.

Los primeros reportes ante la Policía Municipal, señalan que el pasado once de noviembre, aproximadamente a las 18:10 horas, al arribar al lugar del accidente encontraron el cuerpo de una persona del sexo masculino como de 50 años, viste camisa de cuadros, pantalón beige y zapatos negros.

Peritos de la Fiscalía iniciaron la carpeta de investigación, al parecer, fue embestido por un vehículo que se dio a la fuga. No se le encontró ningún documento que facilitara su identidad y el cuerpo quedó en el panteón municipal de Mapastepec en calidad de desconocido. EL ORBE / Luis Javier Ramos / Corresponsal