Respaldan Política de Cero Tolerancia al Ambulantaje

* En Tuxtla Gutiérrez.

Tuxtla Gutiérrez; 13 de enero.- Luego de que en redes sociales circulara un vídeo donde Fiscales retiran de la vía pública a un vendedor ambulante de cocos, comerciantes y locatarios del centro aplaudieron la acción y pidieron que el Ayuntamiento continúe con la política de “cero tolerancia” al ambulantaje.

El locatario Homero Monterrosa Ballinas señaló que el trabajo del personal de Política Fiscal del Ayuntamiento, ha sido excelente, ya que desde el inicio de la reubicación del comercio informal no se ha presentado inconveniente alguno.

“Los Fiscales están trabajando muy bien, dando muy buen resultado y nosotros como comerciantes nos encontramos haciendo equipo con ellos para cuidar nuestras banquetas”.

Por su parte, Carlos Banda Picena, locatario fundador del mercado Juan Sabines, comentó que los Fiscales se encuentran pendientes de que el comercio informal no vuelva a las calles, dando solución a las cosas que se requieren, por lo que lanzó una felicitación al grupo de personas que se encuentra desempeñando esta labor.

“Todo se ve bien, muy ordenado, ahí es donde se refleja el buen trabajo de los Fiscales, siempre llegan a dialogar con personas que se ubican con una carretilla, por así decirlo, y los invita a que se retiren siempre de forma muy amable, hasta ahorita no hemos presenciado ningún incidente”.

Asimismo, Gabriel Cruz hizo un reconocimiento a las autoridades municipales por haber cumplido una demanda añeja de este mercado, así como del comercio establecido y destacó la buena labor ejercida por los Fiscales.

"No cabe duda que las cosas ahora sí se están haciendo de forma diferente, nos encontramos muy agradecidos porque la afluencia en los mercados ha incrementado desde que comenzó la reubicación de los ambulantes, estamos muy agradecidos y tenemos confianza que las cosas van a seguir mejorando", finalizó.

Esta nota fue publicada el día: 14, enero, 2017