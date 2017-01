Termina Conflicto de Grupo de Transportistas Paristas Tuxtlecos

* Regresan a sus Labores Este Domingo.

Derivado de mesa de atención permanente que el Gobierno del Estado sostuvo con transportistas capitalinos liderados por los ciudadanos Bersaín Miranda y Franklin Herrera, quienes pretendían en forma unilateral aumentar la tarifa del transporte -sin la autorización de la autoridad competente-, se informa a la ciudadanía que este grupo ofreció regresar a sus labores a partir de hoy 15 de enero del presente año.

No se suscribió minuta alguna al respecto, por el incumplimiento por cuatro días de la obligación que le imponen las concesiones estatales, que es la de prestar ininterrumpidamente el servicio público de transporte.

Asimismo, la Secretaria de Transportes ratifica que no hay autorización para aumentar la tarifa hasta que no esté plenamente instalado el Comité Consultivo, órgano facultado para determinar, previo los dictámenes correspondientes, la viabilidad o no del aumento.

La dependencia estatal reconoce a los demás transportistas que actuaron con responsabilidad y solidaridad con la sociedad chiapaneca, por haber mantenido el servicio público de transporte con la tarifa legalmente autorizada.

De la misma manera, destaca la comprensión de la sociedad capitalina que aceptó el Plan Emergente de Transporte y las gratas muestras de apoyo que brindó a la Secretaría de Transportes.

Finalmente, se refrenda el compromiso del gobernador Manuel Velasco de velar por la familia chiapaneca, y reitera su adhesión a mantener la tarifa actual, con el propósito de ayudar a los que menos tienen. ICOSO

Esta nota fue publicada el día: 15, enero, 2017