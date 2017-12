Fortalecemos el Bienestar de Mujeres Afectadas por Sismo: MVC

Durante una gira de trabajo que lo llevó por los municipios de Ocozocoautla, San Fernando y Berriozábal, el gobernador Manuel Velasco Coello entregó apoyos del programa Bienestar Apoyo a Jefas de Familia a mujeres afectadas por el sismo del pasado 7 de septiembre.

Ante las damnificadas de estos municipios, el mandatario destacó el trabajo que su gobierno impulsa junto a la Federación para avanzar en las tareas de reconstrucción y poner de pie las zonas afectadas.

“Sigo recorriendo todas la regiones donde hubo afectaciones por el sismo. Tuvimos viviendas, escuelas, edificios públicos, vialidades e iglesias con daños estructurales pero no tengan la menor duda que vamos a trabajar fuerte y vamos a poner de pie todo lo que el sismo afectó. Vamos a trabajar todos los días para atender a las familias damnificadas”, destacó.

En ese sentido, el Gobernador remarcó la dedicación, compromiso y valentía que demostraron las mujeres cuando estuvieron apoyando para comenzar con las labores de reconstrucción, luego del pasado sismo en Chiapas, donde miles de familias sufrieron daños materiales.

“Hoy me da mucho gusto estar con las jefas de familia, orgullosamente ustedes son las que con esfuerzo, trabajo y dedicación sacan adelante a sus hijas, a sus hijos, a sus nietas y a sus nietos; les expreso mi mayor reconocimiento”, manifestó.

Explicó que los programas dirigidos a las mujeres dignifican el esfuerzo de todas con más y mejores oportunidades de crecimiento, otorgándoles herramientas como créditos y microcréditos para establecer su propia fuente de ingreso.

En otro momento, el jefe del Ejecutivo exhortó a la ciudadanía a sumarse en las acciones encaminadas a combatir y erradicar la violencia hacia las mujeres, e impulsar la cultura de la denuncia para atender esta problemática.

“Lo he dicho en cada municipio que recorro y lo reitero, necesito de su apoyo para denunciar a cualquier persona que cometa cualquier expresión de violencia hacia las mujeres. Que quede muy claro, a las mujeres se le debe cuidar, respetar y apoyar. Les pido que trabajemos juntos para poner un alto y decir basta a la violencia hacia las mujeres”, apuntó.

En esta gira, acompañaron al Gobernador los presidentes municipales de Ocozocoautla, Francisco Javier Chambé Morales; de San Fernando, Raúl Martínez Paniagua y de Berriozábal, Reynaldo David Mancilla López; entre otras personalidad. ICOSO