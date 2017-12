Acusan de Corrupción al Edil Villaflores Fernando Pereyra

*Regidores Ante la Fiscalía General del Estado.

Villaflores.- Denuncia penal por falsificación de firma y sellos; pago de Laudos millonarios sin comprobar, no entregar la Cuenta Pública desde hace seis meses, obras sin concluir, y no convocar a reuniones de Cabildo, son tan solo algunas de las irregularidades que habría cometido el presidente municipal de Villaflores, Luis Fernando Pereyra López, de acuerdo a testimonios de la Síndico y los regidores que integran el cuerpo edilicio.

En el escrito, al cual dieron lectura ante los medios de comunicación, los funcionarios municipales señalaron que han luchado para que la autoridad municipal ejerza los recursos de manera transparente, honesta y de acuerdo a las leyes que integran nuestro marco jurídico; sin embargo, Luis Fernando Pereyra López y funcionarios que integran el Ayuntamiento de Villaflores, se han dedicado a obstaculizar su desempeño al no realizar las reuniones de Cabildo y así, de esta forma, no informar y puedan tomar las decisiones de manera discrecional.

De tal magnitud son las irregularidades, que ya presentaron la denuncia penal número 425/108/2001/ 2017 ante la Fiscalía General del Estado por falsificación en la firma y sello de la Síndico municipal en diversos expedientes de comprobación, lo que da una muestra de la corrupción con la que se conducen los funcionarios antes citados. ASICh