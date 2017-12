Tenencia Vehicular 2018 ¿Qué estados la aplicarán?

Como cada año, durante los primeros meses del año se debe abonar, o al menos calcular si debemos pagar o no el Impuesto a la Tenencia Vehicular, mejor conocido como Tenencia a secas. En esta oportunidad, vamos a empezar a analizar la Tenencia 2018, que tendrá vigencia durante el año próximo en algunas Entidades Federativas.

A continuación veremos un breve análisis sobre la aplicación de la Tenencia 2018 en México, entre definición y forma de cálculo, y a su vez iremos agregando los estados que aplicarán o no este impuesto vehicular durante el año próximo.

Impuesto a la Tenencia Vehicular: Definición

La Tenencia Vehicular es un impuesto que alcanza a las personas que están registrados como propietarios de automotores. Es importante saber que el gravamen no es de alcance Nacional sino que cada Entidad Federativa puede definir su aplicación. Por ello, una persona puede ser propietario de un vehículo registrado en una Entidad Federativa que no causa Tenencia en 2018, pero vivir en una entidad que sí lo hace y estar exentos o parcialmente exentos.

El hecho imponible del Impuesto a la Tenencia Vehicular 2018 entonces es la posesión de un automóvil registrado en un Estado que, según su legislación vigente, aplique el impuesto.

Tenencia en Nuevo León

La eliminación total de la tenencia en el 2018, la no creación de ningún impuesto recaudatorio en Nuevo León y un tope de deuda del 50 por ciento del autorizado en el año vigente fueron parte de los acuerdos que diputados locales y Carlos Garza realizaron en la primera reunión de análisis del presupuesto del siguiente año.

El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado se reunión con los coordinadores de las siete bancadas del Congreso local para conocer lo que será el paquete fiscal del siguiente año, se contempla que puede ser de poco más de 86 mil millones de pesos, más las inversiones y la deuda posible aprobada llegaría a más de los 89 mil millones de pesos.

Se dará un tope al 50 por ciento al año anterior, eso será aprovechado para darle mayor beneficio a la ciudadanía, estas reuniones son de provecho porque vamos encaminados a darle una mayor agilidad a este tema y poder aprobarlo para el 20 de diciembre.

En cualquier caso, este impuesto podrá abonarse en Banorte, Banamex y en banco o cajeros automáticos de Afirme; o vía electrónica desde la web de la tesorería de Nuevo León.

Tenencia en Oaxaca

El paquete económico 2018, aunque contó con la aprobación de la mayoría de los legisladores, para la facción morenista hubo lagunas en ciertos puntos que contempló la Ley de Ingresos y Egresos que los hicieron desistir de votar a favor; sin embargo, reconocen que entre los pocos aciertos se logró la eliminación de la tenencia y mayor presupuesto para el Hospital de la Niñez.

Con el objetivo de apoyar a los ciudadanos que aún no se encuentran al corriente con su situación fiscal, el Gobierno del Estado de Oaxaca anuncia el programa “Déjale tus deudas al año viejo” que ofrece importantes descuentos en el pago del Impuesto sobre la Tenencia, Derechos Vehiculares y Accesorios.

El programa estará vigente del 10 de noviembre y hasta el 31 de diciembre, periodo en el que los propietarios de vehículos en Oaxaca podrán acceder a este estímulo regularizando su situación fiscal efectuando un solo pago para liquidar sus adeudos de tenencia, multas, recargos, actualizaciones y gastos de ejecución.

Regularizar sus adeudos vehiculares de años anteriores les permitirá aprovechar el descuento del 100% en el pago de tenencia durante los tres primeros meses del próximo año al pagar solamente los derechos vehiculares.

Tenencia en Sinaloa

En Sinaloa ya no se pagará tenencia vehicular como tampoco se paga en las entidades vecinas y además, ya no se cambiará de placas cada tres años pues estas serán permanentes, pero no se garantiza que la próxima administración estatal mantenga estas medidas.

En concreto, se subsidiaría en un 100 por ciento el impuesto de la tenencia.

Tenencia en Tamaulipas

Tamaulipas no contempla eliminar en su Ley de Ingresos el cobro de la tenencia 2018, aunque analiza la posibilidad de conceder más subsidios a los contribuyentes, a efecto de que estén en condiciones de cumplir con el pago de los derechos de control vehicular en el próximo año.

Para este año el cobro de la tenencia va a representar en promedio un ingreso para el Estado de 260 millones de pesos, que representa participaciones federales que pueden venir para Tamaulipas.

A los propietarios de vehículos modelo 2011 y anteriores quedaron exentos del pago de tenencia, es decir, obtuvieron un subsidio del 100%, así como 100% sobre el rezago.

Al aplicarse este subsidio a los contribuyentes con vehículos 2011 y anteriores se benefició a más de 155 mil familias de tamaulipecos, equivalente a igual número de vehículos en los que se aplicó el descuento del 100% en el pago de tenencia.

Los contribuyentes cumplidos, personas físicas sin actividad empresarial y morales con fines no lucrativo, propietarios de vehículos nuevos o usados cuyo valor depreciado sea mayor a $250,000.00, se les subsidió el 30% de la tenencia del ejercicio 2017, siempre y cuando estuvieran al corriente al 31 de diciembre de 2016 en materia vehicular.

Tenencia en Veracruz

El director de Hacienda del Estado en Nanchital exhortó a los usuarios a aprovechar la condonación de la tenencia vehicular al 100 % cuya vigencia vence el próximo 30 de noviembre.

El funcionario estatal dijo que es importante que los usuarios realicen este trámite porque a partir de diciembre se tendrá que pagar derecho vehicular más la tenencia, de tal forma que pueden acudir a la oficina de hacienda de 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes. Agencias