“PRI va a Cambiar de Precandidato, Está Desesperado”: Anaya

Tamaulipas.- El precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, consideró que su opositor del PRI, José Antonio Meade, está desesperado, al grado de que es fuerte el rumor de un relevo.

El ex dirigente de Acción Nacional estuvo de gira en Tamaulipas, donde se reunió con la militancia de su partido.

En entrevista, aseveró que la desesperación de José Antonio Meade lo ha llevado a atacar a sus contrincantes: “Meade está absolutamente desesperado, por eso empezó a atacar. Lo que sucede es que su campaña no está funcionando. Él es el padre del gasolinazo, la gente ya se enteró y por eso la gente no quiere votar por él.

“Cada vez está más fuerte el rumor de que de hecho él ya no va a ser el candidato del PRI, que lo van a quitar”, expresó.

El aspirante presidencial acusó al ex secretario de Hacienda de ser el ‘padre del gasolinazo’ y le pidió tranquilizarse, así como aceptar que es el autor del incremento al precio de los combustibles.

“El PRI va muy mal, va en un muy lejano tercer lugar”, indicó.

Cuestionado sobre las acusaciones de que desde Venezuela y Rusia se financia la precampaña de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya destacó que deben ser el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral (INE) quienes investiguen el caso.

Pacto de impunidad. Anaya Cortés se comprometió en Tamaulipas a terminar con lo que lllamó “el pacto de impunidad” que prevalece en gobiernos priístas.

“Hemos venido haciendo posible lo que parecía imposible. Donde nosotros hemos ganado las elecciones se está haciendo justicia.

“Estamos atacando la corrupción, porque entendemos que se debe hacer justicia”, afirmó al referirse a casos como los de Veracruz, con Javier Duarte de Ochoa, y Quintana Roo, con Roberto Borge.

“Estamos haciendo justicia y aquí en Tamaulipas no ha sido la excepción. El gobernador está haciendo su trabajo con fuerza y con determinación. Las cosas van mejor. Lo mejor para Tamaulipas está por venir”, añadió el panista.

“Hemos venido haciendo posible lo que parecía imposible”, enfatizó en Tampico, en donde reconoció al gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca quien, dijo, “no se dobla y no se vende”, porque fue su gobierno el que detuvo al ex gobernador Eugenio Hernández

El ex dirigente del PAN manifestó también su apoyo y solidaridad al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien —dijo— sufre represalias del gobierno federal

“Lo que está pasando en Chihuahua es muy delicado, lamentablemente ha habido represalias en su contra [de Corral], le reitero todo mi apoyo y toda mi solidaridad”, dijo el aspirante panista .

Por otra parte el precandidato afirmó que Acción Nacional está más fuerte que nunca y también los partidos con los que integra la coalición. Reiteró que gobiernan diversas entidades del país.

El aspirante presidencial estará hoy en la inauguración de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del PAN, que se realizará en el Comité Ejecutivo Nacional. Sun