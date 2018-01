En Chiapas Aún No Hay Candidato: PVEM

Carlos Alberto Puente líder nacional de Verde.

Ciudad de México. 22 de Enero.- El dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Alberto Puente, declaró éste lunes que aún no está definido quien será su candidato a la gubernatura del Estado y que tampoco si habrá una alianza con el Revolucionario Institucional (PRI) en la Entidad.

Ante los medios de comunicación, informó además que no fue aceptada la renuncia del presidente del PVEM en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar (ERA), ni de los 14 diputados locales que se habían separado de ese instituto político en las últimas horas.

Todo comenzó a mitad de semana, cuando fue anunciado desde el centro del país la imposición del senador priísta, Roberto Albores Gleason, como candidato a la gubernatura del Estado.

En respuesta, los legisladores locales se deslindaron del Verde, así como miles de simpatizantes y militantes, quienes realizaron marchas de protesta, mítines y asambleas públicas.

El domingo, mientras miles personas abarrotaron el centro de la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, en apoyo a Ramírez Aguilar y repudio a la imposición de Albores, el PRI convocó a su militancia para acompañar el lunes a inscribir al senador como candidato de esos dos partidos, además de Nueva Alianza (PANAL), rumbo a la gubernatura.

Sin embargo, el resquebrajamiento del Verde en Chiapas, que es el bastión y soporte principal de ese instituto político en el país, ocasionó que la dirigencia nacional, meditara mejor su postura.

“No habrá un acuerdo con el tricolor para la postulación del candidato chiapaneco a espaldas de la militancia verde”, afirmó Puente.

Ante el cuestionamiento de los periodistas, recalcó que “no está decidida la candidatura, por lo tanto he hablado con Eduardo Ramírez, nuestro dirigente estatal, con los legisladores que han manifestado esto públicamente, de decirles de manera clara que no les acepto la renuncia”.

El también vocero del Partido Verde, señaló que ya platicó con quienes expresaron su rechazo a una presunta imposición de la candidatura al gobierno de Chiapas y les garantizó el desarrollo de un proceso abierto y democrático.

De igual forma, que privilegiarán el diálogo y la negociación con el PRI y Nueva Alianza para fortalecer sus lazos en Chiapas y también en el trabajo conjunto que desarrollan con José Antonio Meade en la contienda por la Presidencia.

En ese mismo sentido, aseguró que dentro de los acuerdos establecidos para lograr la coalición, está el que el Verde encabece la designación del candidato a la gubernatura de Chiapas.

Puente dejó también abierta la posibilidad de que éste martes, el PVEM se alíe con otros institutos políticos en Chiapas, incluso dejó entrever que podrían ser distintos al tricolor

“Vamos a construir un acuerdo de coalición para que exista una selección de un candidato dentro de un proceso democrático pero, sobre todo, que le dé garantía a todos que decidan participar. Unidos con los demás partidos coaligados sacaremos un proceso interno que fortalecerá la posibilidad de aspirar a la gubernatura”, comentó.

Sin embargo los tiempos se han agotado, luego de que a las 12 de de la noche de éste martes 23 de enero, concluye el plazo para el registro de las alianzas en Chiapas.

El registro de Albores como candidato del PRI-PVEM-PANAL estaba programado para las 09:00 horas de éste lunes, pero las declaraciones de Puente modificaron todo.

El evento se pospuso por varias horas hasta que, cerca del medio día, el senador, acompañado de militantes de su partido, acudió a registrarse, pero como precandidato a las instalaciones del PRI.

Ahí dijo que la intención del Revolucionario Institucional es ir en alianza con el PVEM y que insistirá en que éste martes se consolide esa unión de partidos.

Mientras todo eso ocurre, el Partido Acción Nacional (PAN) celebró éste lunes una asamblea en Chiapas, en donde se cree acordaron la apertura para aliarse con otros partidos, tal y como lo hizo el PRD el domingo.

Se estima que igualmente este martes, esos dos partidos y otros podrían registrar su alianza en Chiapas, aunque todo parece indicar que será en espera de lo que acuerden en el PVEM.

Para agudizar aún más las cosas, el presidente nacional de Morena y precandidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que ese partido “tiene las puertas abiertas” a aquellos diputados locales de Chiapas que renunciaron a su militancia, y todos los que se separen del PVEM.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, Willy Ochoa Gallegos, sostuvo que el dirigente del PRI nacional, Enrique Ochoa Reza, debería ser el principal promotor de la unidad en el Estado, luego de varios meses de inconformidad en ese partido.

Indicó que la dirigencia del tricolor pareciera haber olvidado su papel de árbitro imparcial, para convertirse en la principal coordinadora y promotora de una candidatura acordada, fracturando toda posibilidad de avanzar juntos de forma interna.

“Durante varios meses la inconformidad del priismo chiapaneco se manifestó a través de diferentes medios nacionales y locales, y hoy, en el marco del proceso interno del PRI a la gubernatura, lo antes reclamado vuelve a ser parte. No se cumplieron las mínimas formas políticas, no se invitó al diálogo, no se buscaron acuerdos, transitaron las cosas de golpe y porrazo” puntualizó. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello