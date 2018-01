Productores Reclaman Seguridad en la Costa

*Exigen la Renuncia del Fiscal Pablo Liévano.

Mapastepec, Chiapas; 25 de Enero.- Cuatro secuestros y más de 30 homicidios se han cometido en varios municipios de la Costa en los últimos meses, situación que preocupa al sector productivo.

De toda esta problemática responsabilizan al fiscal con sede en Arriaga, Pablo Liévano, toda vez que ha mostrado ineficiencia.

A causa de esto la población protesta pero nadie le hace caso para buscar generar seguridad y confianza en las instituciones, y de acuerdo con denuncias de ganaderos, empresarios, comerciantes y población en general de la Costa de Chiapas, se han cometido tres secuestros en Villa Comaltitlán, uno en Acapetahua, más de 10 ejecutados en Mapastepec, 7 en Pijijiapan, 5 en Tonalá y 8 en Arriaga.

Aseguraron los inconformes, durante su protesta, que no hay informes de las investigaciones y los casos permanecen en la impunidad, situación por la que hacen un llamado a las autoridades estatales para que se atienda esta problemática.

Ya en el mes de Noviembre de 2017 hubo otra protesta frente a la Fiscalía de Justicia en Tonalá, en contra del citado Fiscal Regional Zona Istmo Costa, a quien sindicaron de caer en actos de corrupción, además que presuntamente engaveta las carpetas de investigación y por eso no hay avances.

Otra de las inconformidades es que el funcionario no atiende a los agraviados ni a sus familiares.

Indicaron los denunciantes que el sector productivo, principalmente el ganadero, vive en constante zozobra por las bandas delictivas y de secuestradores que operan impunemente.

Según señalaron han solicitado la intervención de la Fiscalía General de Justicia pero hasta el momento no les han dado ninguna respuesta, porque necesitan exponer ante las altas autoridades la problemática de inseguridad que crea zozobra en ocho municipios de la región Costa en la región y que además impacta en la reinversión de los capitales y que el fiscal Pablo Liévano sea removido ante su incapacidad. EL ORBE / Rodolfo Hernández González