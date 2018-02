Nos Quieren ver Vencidos Pero la Victoria ya nos Pertenece: ERA

* Visita Municipios de Villaflores y Villacorzo.

Tuxtla Gutiérrez.- “Nos quieren ver vencidos pero la victoria ya nos pertenece, porque este pasaje va a quedar en la memoria de las y los chiapanecos, así como en la historia de Chiapas”, señaló Eduardo Ramírez Aguilar, en el tercer día del Movimiento por la Dignidad.

Y es que no se olvidará que un pueblo se levantó y les dijo a los del Centro del país, a los que controlan el poder, que en Chiapas no aceptamos más imposiciones.

“Me resisto a pensar que tengamos que agacharnos y aceptar las decisiones de unos cuantos, cuando hay miles de chiapanecos que tienen la capacidad de decidir su propio destino y jugársela con quien ellos elijan y no con el que les quieran imponer”, manifestó.

Desde los municipios de Villacorzo y Villaflores, Eduardo Ramírez expresó que en Chiapas estamos haciendo nuestra propia revolución, una revolución de conciencias, pacifica, que nos lleve a un entendimiento, a una unidad.

“Que quede claro que no me obsesionan los cargos, pero sí creo en la competencia leal y en la democracia”, remarcó.

“Este movimiento comenzó por una causa electoral pero ahora ya es una social que miles de chiapanecas y chiapanecos han hecho suya y por ellos seguiré adelante”, concluyó. Comunicado de Prensa