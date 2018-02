Coalición “Todos por Chiapas”, sin Método Para Seleccionar Candidato

* Por Falta de Acuerdo de los Partidos.

Tuxtla Gutiérrez, Chis.; 2 de Febrero.- Dirigentes del PRI-PVEM-PANAL y los partidos locales Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, ratificaron el convenio de la coalición “Todos por Chiapas”, pero no firmaron -por falta de acuerdos- el método de selección del candidato, y será el órgano electoral local el que determinará la procedencia o la anulación de esa alianza para la contienda a Gobernador de Chiapas.

A las 12 horas del jueves, al concluir el término legal, ratificaron la coalición ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), el dirigente del PRI, Julián Nazar Morales; del PANAL, Rosendo Galindez Martínez; Mauricio Mendoza, PVEM; Enoc Hernández Cruz, Podemos Mover a Chiapas, y Miguel Ángel Córdova, de Chiapas Unido.

Pero no se pusieron de acuerdo respecto al método de selección del candidato, porque mientras el PRI y el PANAL plantean que sea mediante convención de delegados, tal como en su momento lo registró el partido tricolor ante el órgano electoral, el PVEM, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, suscribieron y pugnan que se realice mediante consulta ciudadana abierta.

Sin embargo, el líder estatal del PRI, Julián Nazar, explicó que desde el 2014, se modificaron las reglas de las coaliciones asentadas en la Ley General de Partidos Políticos, que establece que el partido que encabece la alianza, el método de elección lo llevará a cabo por sus estatutos, y por eso Roberto Albores Gleason -candidato del tricolor- será ratificado a través del método de consulta a las bases y no votación a la ciudadanía.

“Desde el 2014 desapareció aquello que la coalición podía conformar un acuerdo y sacar un método entre todos y procesar”, explicó Nazar.

Agregó que desde el día 12 de Enero se sacó la convocatoria para elegir al precandidato y el día 23 fue registrado ante el IEPC, pero “lo que estaba en duda, es la creación del órgano de gobierno, que lo vamos a integrar, los tres partidos nacionales (PRI-PVEM y Panal) y que fue firmado por los dirigentes”, además del PRI-PVEM y Panal, la alianza Todos por Chiapas, la integran los partidos locales Chiapas Unido y Mover a Chiapas.

Por otra parte, el Secretario General del Partido de la Revolución Democrática, Ángel Ávila Romero, dijo que el Comité Ejecutivo Nacional de su partido aprobó la coalición Por Chiapas al Frente (PRD-PAN-MC), en la elección local. “Sin lugar a dudas es un gran paso lo que aprobamos el día de hoy en el CEN, es una buena noticia para los ciudadanos en Chiapas, la única opción de cambio real y verdadero en este Estado”, reiteró.

La tercera coalición para la gubernatura “Juntos Haremos Historia” (Morena, PT y Encuentro Social) ya fue aprobada en días pasados. Sun