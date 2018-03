El Consejo Estatal del PRD Se Declara Firme con ERA

Tuxtla Gutiérrez.- El Vicepresidente de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Chiapas, José Daniel Gómez Martínez confirmó que Eduardo Ramírez Aguilar cuenta con todo el respaldo no sólo de la Mesa Directiva sino de la mayoría de las y los consejeros estatales, quienes decidirán en el próximo Consejo Electivo al candidato del PRD propuesto para encabezar la candidatura común.

“Ya nos hemos reunido y analizado las propuestas y no hay duda, vemos en Eduardo Ramírez a la mejor persona y el mejor perfil para encabezar una candidatura ganadora a gobernador, pero sobre todo para encabezar un proyecto en beneficio de las y los chiapanecos” expresó.

Gómez Martínez recordó que Ramírez Aguilar tiene sus raíces políticas en la izquierda y ha demostrado a lo largo de su vida ser un ciudadano de trabajo y esfuerzo, ser parte de la clase trabajadora y por ello la militancia perredista se identifica con él.

“Si los otros aspirantes verdaderamente buscaban trabajar a favor de Chiapas y su gente y no sólo el poder para intereses mezquinos, considero que es hora de que se sumen, de que juntas todas las corrientes internas respaldemos un proyecto ganador en bien del PRD, en bien de Chiapas. Es hora de demostrar cuáles son nuestras verdaderas intenciones” finalizó el Vicepresidente de la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal. Comunicado de Prensa