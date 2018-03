Un Precio Justo en la Producción de Maíz

*Propone Rutilio Escandón.

Tuxtla Gutiérrez.- Lograr que se establezca un precio justo del maíz en México es un añejo reclamo que sigue sin resolverse, aseguró Rutilio Escandón Cadenas, quien destacó la necesidad de apoyar de manera decidida a los productores.

En entrevista, señaló que el gobierno debe asumir el compromiso de impulsar la productividad y competitividad del sector, para que los productores ya no tengan que recurrir a intermediarios que sólo lucran con su trabajo.

En este sentido, precisó que, para lograr una producción sostenible en el cultivo de maíz, se deben implementar estrategias para desarrollar programas efectivos de recuperación y conservación de suelo, trabajando de manera cercana con los productores, quienes son los primeros interesados en elevar la calidad para recuperar los costos de producción y tener un margen más amplio de utilidad.

Lo anterior, detalló Rutilio Escandón, contribuirá no sólo a mejorar las condiciones productivas sino también económicas de las familias del campo, al tiempo que se contribuye al objetivo de alcanzar la soberanía alimentaria en el país.

“Con apoyo a productores y políticas correctas las cosechas pueden aumentar, es posible lograrlo trabajando con el claro objetivo de recuperar la grandeza de nuestras tierras”, dijo el político chiapaneco.

Finalmente, aseguró que la entidad no se puede quedar atrás para atender la demanda creciente en este grano, por lo que el aumento en la productividad de maíz es fundamental. Comunicado de Prensa