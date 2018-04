Aprueba IEPC Candidaturas Para Diputaciones Locales y Ayuntamientos en Chiapas

* Partidos y Coaliciones Tienen 48 Horas Para Cumplir con la Paridad de Género.

El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó la procedencia de las solicitudes de registro para candidaturas a los cargos de Diputaciones Locales y miembros de Ayuntamientos, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

En sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó la procedencia de 1,240 solicitudes de registro de un total de 1, 397 presentadas. Mientras que 157 fueron aprobadas con requerimientos que deberán ser solventados para confirmarse.

El Presidente de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, el consejero electoral Manuel Jiménez Dorantes, destacó que en el acuerdo aprobado “se analizó el cumplimiento de manera irrestricta en las listas de los partidos e independientes del principio de paridad de género en sus tres vertientes y el principio de la cuota de los jóvenes, así como potencializar los derechos políticos de participación de todos los ciudadanos”.

Señaló que “en el caso de los cargos para miembros Ayuntamientos, se recibieron 876 solicitudes, de las cuales 784 resultaron procedentes y 92 expedientes fueron procedentes con requerimientos. Mientras que para el de Diputados al Congreso Local, se recibieron 521 solicitudes, siendo procedentes 456 de ellas, y quedando como procedentes con requerimientos 65 expedientes”.

En su intervención el Consejero Presidente Oswaldo Chacón Rojas, aclaró aspectos controversiales respecto a la procedencia de las candidaturas, en primer término, señaló “que la reciente sentencia emitida por la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en relación a la exigencia de renuncia con 120 días o 90 anteriores a la elección para aspirantes al cargo de Presidentes Municipales y Diputados Locales respectivamente, no contradice lo emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) en el sentido de que dicha disposición no aplica para quienes buscan la reelección”.

Asimismo, señaló que ante la posible restricción a candidaturas por nexos de parentesco con funcionarios, el IEPC se apegó a la jurisprudencia existente sobre el tema, e hizo valer en el análisis de las candidaturas “el derecho pro-persona, es decir, privilegiar el derecho de participación política que tienen las personas, por lo que no se consideró dicha restricción por no tener rango constitucional, tal y como ha validado el tribunal electoral en diversas resoluciones”.

Agregó que “esto no quiere decir que si hay un sector de la sociedad que tiene una mala opinión o mala referencia sobre aquellos candidatos que participan aun siendo familiares de los servidores públicos salientes, no tengan la posibilidad de sancionarlo porque cuentan con la posibilidad de utilizar el voto como instrumento de sanción o control”.

Respecto del principio de la participación de los jóvenes, en el cual por Ley se exige postular al menos en un 20 por ciento a personas entre 18 y 25 años, fueron 134 postulaciones faltantes por parte de partidos políticos y 10 por parte de las candidaturas independientes.

El Consejo General resolvió dar un plazo de 48 horas a partir de la notificación del acuerdo aprobado, para que los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes, solventen los requerimientos necesarios en materia de paridad y participación de jóvenes en sus candidaturas. Posterior a las solventaciones, el IEPC dará a conocer las listas definitivas de cómo quedarán integradas las planillas para cada cargo.

Cabe recordar que el plazo de registro de candidaturas para que los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes presentaran ante el IEPC su documentación, fue del 1 al 11 de Abril. Pero a petición de los partidos políticos se amplió el plazo 24 horas más, para concluir el día 12 de Abril.

Las campañas electorales para los cargos de Diputaciones locales y miembros de Ayuntamientos, comenzarán el 29 de Mayo y concluirán el 27 de Junio. Comunicado de Prensa