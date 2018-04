Urge que PROFEPA Intervenga en Casos de Contaminación por Rellenos Sanitarios Municipales

*Basta de Corrupción: Melgar

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 26 de abril.- Atender los problemas de contaminación y evaluar el estado y operación de los rellenos sanitarios municipales es urgente; así lo afirmó el Senador Luis Armando Melgar, levantando la voz para frenar la corrupción y que PROFEPA intervenga con soluciones reales que acaben con este daño ambiental.

En su caminar por el estado, el Senador ha observado que no existen sistemas de tratamiento de aguas en todos los municipios, ni tampoco una correcta recolección de basura, ni rellenos sanitarios que operen bajo normas ambientales, “no tiene caso construir sistemas de drenaje si no hay plantas de tratamiento y tirar estas aguas negras en los ríos, está acabando con el agua de los chiapanecos”.

En este contexto se reconoció que a través de un reclamo ciudadano en el caso detectado del relleno sanitario operado por la empresa PROACTIVA en Tuxtla Gutiérrez, ya se procedió a la clausura de instalaciones, sin embargo aún PROFEPA no ha declarado cual es el estado actual del dictamen ambiental y cuando se repararán los daños.

“Basta de corrupción y de simulaciones, hablar de contaminación es hablar de todas las enfermedades que provienen de los malos manejos ambientales, las cuales desencadenan problemas de salud pública, cero tolerancia al mal manejo de la basura en los municipios, por un Chiapas limpio y productivo” finalizó Melgar. Boletín Oficial