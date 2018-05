En mi Gobierno sí Habrá Oportunidades Para los Jóvenes: Aguilar Bodegas

San Cristóbal de Las Casas, Chis.; 11 de Mayo.- El candidato del PAN, PRD y MC al Gobierno de Chiapas, José Antonio Aguilar Bodegas, dijo que establecerá un Gobierno de oportunidades para los jóvenes e hizo un compromiso para el otorgamiento de becas y el desarrollo de programas de generación de empleos.

Señaló que los proyectos para emprendedores son fundamentales, aunque también la llegada de inversiones y nuevas empresas que permitan la generación de empleos, para lo cual se requiere orden y restablecer el estado de derecho.

“Los jóvenes son una de las prioridades en mi proyecto de gobierno. A ellos dedicaremos especial atención, pues no es justo encontrar a muchos de ellos, recién egresados de sus carreras, que no logran encontrar las oportunidades para la continuidad de sus proyectos profesionales o de vida”, apuntó Josean.

En encuentros realizados con jóvenes en San Cristóbal de Las Casas, el candidato de los partidos que conforman la coalición “Por México al Frente”, insistió en la necesidad de la vinculación de los universitarios con las empresas, con la finalidad de que al concluir sus carreras ya tengan prácticas, o en su caso, puedan crear sus propios empleos.

Les hizo un llamado a no desanimarse ni abandonar sus estudios, ofertando becas para que no tengan necesidad de ello, pero tampoco que se vean obligados a irse de Chiapas y abandonar a la familia en busca de mejores oportunidades.

Organizaciones juveniles han otorgado su respaldo a Aguilar Bodegas por ser el único candidato que cuenta con un plan y programas que atienden las necesidades de fondo para este sector de la población. Comunicado de Prensa