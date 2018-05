Inicia Segunda Semana Nacional de Salud

* Del 28 de Mayo al 1 de Junio.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Secretaría de Salud invita a la población a participar en la Segunda Semana Nacional de Salud que se llevará a cabo del 28 de mayo al 1 de junio, con la actividad principal de vacunar contra el virus del papiloma humano (VPH) a las niñas de quinto grado de primaria y de 11 años de edad no inscritas en el Sistema Educativo Nacional.

En la entidad chiapaneca, las instituciones del sector salud tienen la meta de aplicar 326 mil 739 dosis de vacunas para completar los esquemas básicos de tuberculosis, tos ferina, difteria, tétanos, hepatitis B, sarampión, rubeola, paperas, rotavirus y neumococo; así como para reforzar la vacunación contra difteria, tos ferina, tétanos, sarampión y rubeola en la población que no ha recibido la segunda dosis.

Para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el VPH y completar esquemas de vacunación se dispone de 44 mil 013 dosis para niñas de quinto grado de primaria y de 11 años no escolares.

Como parte de las actividades de esta jornada de salud, también se protegerá a las mujeres embarazadas contra el tétanos neonatal, mediante la administración de la dosis correspondiente.

Asimismo, se distribuirán 395 mil 988 sobres de Vida Suero Oral a las madres o responsables de niñas y niños de cinco años que entren en contacto con los servicios de salud en las unidades médicas, a quienes también se les informará sobre la prevención de las enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, su manejo en el hogar y la identificación de los signos de alarma.

Además, se ministrarán 229 mil 101 mega dosis de vitamina “A” a la población de seis meses a cuatro años de edad para evitar riesgos por enfermedades diarreicas, así como 873 mil 839 dosis de albendazol a niños de dos a 14 años de edad para el tratamiento de parásitos.

Para el cumplimiento de estas actividades, el sector salud de Chiapas contará con mil 914 puestos de vacunación y una fuerza de tarea de 464 vacunadores.

La Secretaría de Salud convoca a la población para que acuda a la unidad de salud más cercana y participe en estas acciones de prevención que se realizan bajo el lema “Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen”, y éstas son gratuitas. ICOSO