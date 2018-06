Ayuntamientos Tendrán más Presupuesto: REC

Miles de ciudadanos recibieron en la cabecera municipal de Yajalón, al candidato a la Gubernatura del Estado de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Rutilio Escandón, quienes acudieron de diversas comunidades, expresando su preocupación por la crisis económica, la inseguridad, la falta de empleo y el abandono del campo.

Allí, Rutilio Escandón les garantizó que en las elecciones del 1 de Julio “vamos a inaugurar una nueva forma de gobernar, los ayuntamientos tendrán más recursos públicos, las comunidades tendrán mejor atención, la Federación y el Gobierno del Estado destinarán más presupuesto para hacer frente al rezago social”.

Los presentes le mencionaron que Yajalón es un municipio rico en recursos naturales, pero tiene carencias por el abandono de los gobiernos, y ante este escenario, Rutilio Escandón les dijo que se establecerá orden en la administración pública, se combatirá la corrupción, disminuirán los salarios de los altos funcionarios y se generarán ahorros para que el pueblo tenga la atención que está demandando.

“No le tengan miedo al cambio verdadero, vamos a hacer justicia a Chiapas, junto con el pueblo vamos a hacer historia con el voto ciudadano”, manifestó.

El aspirante añadió que se establecerá un programa integral de atención al campo para que los ejidos vuelvan a producir, para que se rescate la producción de maíz, de frijol, café, cacao, flores, cítricos, frutas, se garantice el cuidado del medio ambiente, se promueva una intensa reforestación y la restauración de los ecosistemas.

Acompañado de los dirigentes de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), Rutilio Escandón les aseguró que no les va a fallar, que no va a dejar solos a los habitantes de este municipio, que no va a tomar el dinero del pueblo, y que trabajará para que las familias vivan en mejores condiciones.

Apuntó que este proceso electoral en marcha, concurrente con el federal, marcará el rumbo del Estado en los próximos seis años, no por más de lo mismo, los que han llevado a la quiebra, a la debacle al Estado, los que han generado una descapitalización, Chiapas merece justicia social, vivir en paz y reconciliación y estamos dispuesto a cambiar la vida de las familias, el primer domingo de Julio vayamos a las urnas y decidamos en libertad.