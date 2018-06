Se Debe Reflexionar el Voto Ante Políticos que no Han Hecho Nada: RAG

Ixtapa, Chiapas; 9 de Junio de 2018.- El candidato a la Gubernatura, Roberto Albores exhortó a las chiapanecas y los chiapanecos a reflexionar su voto este 1 de Julio ante la presencia de políticos que no han hecho nada como gobierno pero que en campaña vuelven a dar la cara.

“En estos días llegarán a ofrecer lo que no han hecho como gobierno, lo que no hicieron como funcionarios: dar la cara, ofrecer trabajo, apoyo a los ejidos, las colonias y barrios. Hoy en campaña llegarán a poner una cara bonita y se les olvidó seis y tres años responderle al pueblo de Ixtapa y a Chiapas”, señaló frente a los simpatizantes priistas.

Albores reprobó que el Estado esté decreciendo, que la falta de empleos y oportunidades de desarrollo sigan aumentando, elevando la pobreza y marginación, mientras que los funcionarios desvían los recursos y se llevan el dinero a sus bolsillos.

Sostuvo que detonará el desarrollo de la micro y pequeña empresa chiapaneca apoyando a los emprendedores a través del programa “Traje a tu Medida”, y se comprometió a que en su primer año de gobierno dotará al municipio de Ixtapa de un centro de salud, con medicamentos y personal necesario para atender a la comunidad. EL ORBE/Jesús Sánchez Martínez