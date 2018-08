Con los Maestros Elevaremos la Calidad de la Educación

*Anuncia Rutilio Escandón.

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, aseguró que durante su administración se apostará por mejorar la calidad de la educación, tarea que se llevará a cabo de la mano de las y los maestros.

En este sentido, Escandón Cadenas sostuvo que se dignificará la importante labor que las y los docentes realizan en la sociedad, ya que no solamente son un pilar de la educación, sino que juegan un papel fundamental en la democracia.

“Mi Gobierno será aliado del magisterio, es un compromiso que hemos asumido para garantizar no sólo la calidad de la educación sino también los derechos laborales de este sector que día con día trabaja para formar a personas conscientes y comprometidas con Chiapas y México”, expresó.

Asimismo, manifestó que, tal como lo ha dicho el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se llevará a cabo una auténtica reforma educativa para mejorar la enseñanza mediante una mayor capacitación y actualización, además de una justa remuneración para el magisterio.

Rutilio Escandón, quien tomará posesión el próximo 8 de Diciembre, señaló que las medidas punitivas contra el magisterio, que se implementaron con la mal llamada Reforma Educativa, son muestra de que el trato que se les ha dado ha sido injusto e indigno, lo que no se puede volver a permitir.

“No debemos olvidar que la educación es y debe ser la mayor herramienta para el desarrollo y la prosperidad social, económica y cultural de Chiapas y en general de nuestro país, por ello debemos reconocer ampliamente la labor que los maestros realizan y debemos de apoyarlos”, agregó.

Finalmente, destacó que cumplirá cada uno de los compromisos que hizo frente a la ciudadanía y continuará caminado a ras de tierra para conocer sus necesidades: “no le fallaremos ni traicionaremos al pueblo que ha confiado en nosotros”. Comunicado de Prensa