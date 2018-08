Chiapanecos Recibieron Trasplante de Córnea en Oaxaca

*Beneficiados a Través del Seguro Popular.

Tapachula, Chiapas; 18 de Agosto.- Seis chiapanecos fueron beneficiados con un trasplante de córnea mediante una campaña desarrollada por la Clínica Visión Laser de esta ciudad.

En entrevista, una de las pacientes, Patricia López Méndez, dio a conocer que la cirugía se efectuó en Oaxaca, a través del Seguro Popular y a la fecha evolucionan satisfactoriamente.

A ella desde los siete años de edad le diagnosticaron glaucoma y sus padres fueron informados que en ese momento no había ninguna alternativa para que recuperara la vista, pero a través de las redes sociales se enteró de la campaña y acudió a las revisiones y le informaron que era candidata a recibir un trasplante de córnea, dijo.

La mujer, originaria del ejido El Águila, municipio de Cacahoatán, añadió que desde hace tres meses inició con los trámites y requisitos que le solicitaron en el centro de atención de la Clínica Visión Laser.

El 2 de Julio, junto con otros cinco pacientes, se trasladaron a la ciudad de Oaxaca y el 5 del mismo mes fue ingresada a quirófano para la cirugía, “doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado, así como al tapachulteco Roberto Morga Avendaño que sin fines de lucro, desde hace varios años viene realizando este tipo de campañas en beneficio de la población vulnerable, a través del Seguro Popular”.

Su situación era bastante difícil, añadió, toda vez que su visión era bastante borrosa, no podía distinguir a más de un metro, actualmente se encuentra en el proceso de recuperación que será de un año, debe tener muchos cuidados para recuperar la visión al ciento por ciento del ojo izquierdo.

Precisó que no hay que dudar de estas campañas, el resultado está a la vista, la cirugía ha sido un éxito e invitó a las personas que presentan problemas visuales para que acudan, ya que se hacen a través del Seguro Popular y es totalmente gratis.

Hizo un llamado a la población a ser donante de sus órganos para dar vida y vista a quienes más lo necesitan y recordó los dos acontecimientos suscitados recientemente en Ciudad Salud de donantes cadavéricos, gracias a sus familiares, situación que viene a mejorar la calidad de vida de muchas personas. EL ORBE / Rodolfo Hernández González