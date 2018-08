Junto con las Universidades, Trabajamos un Plan de Gobierno Sensible a la Realidad de Chiapas: Rutilio

El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, dio a conocer que junto con las universidades públicas se está elaborando el plan de Gobierno que estará orientado a impulsar el desarrollo integral del Estado.

Destacó que la suma de esfuerzos y el trabajo en equipo que se lleva a cabo con dichas instituciones educativas se reflejará en un proyecto sensible a la realidad de Chiapas, con el objetivo de hacer frente a las necesidades de las distintas regiones.

En este sentido, Escandón Cadenas aseguró que se están abordando ejes torales como salud, educación, campo, ciencia y tecnología, turismo, entre otros, mismos que requieren de programas y políticas públicas que permitan generar un progreso sostenido en beneficio de la población.

Por su parte, dijo, como Gobernador constitucional cumplirá su compromiso de trabajar de manera honesta, responsable y austera para generar un verdadero cambio, de la mano de la gente y con total transparencia en el manejo del presupuesto público.

“Los recursos del pueblo se usarán exclusivamente para acciones que realmente contribuyan al desarrollo y no se desperdiciará ni un solo peso en gastos superficiales; también bajaremos los salarios a los altos funcionarios y combatiremos de manera frontal la corrupción, la impunidad, el tráfico de influencias y el nepotismo”, explicó.

Dejó en claro que la colaboración con las instituciones públicas de educación superior y los diferentes sectores sociales será permanente para realizar proyectos conjuntos al tiempo que se aprovecha el talento y la experiencia del pueblo chiapaneco.

“Vamos a hacer un trabajo serio, comprometido e incluyente, como debe de ser. Tenemos que representar bien al pueblo de Chiapas y no desaprovecharemos la oportunidad que nos han dado de servir a la sociedad”.

Finalmente, Rutilio Escandón manifestó que en la entidad la cuarta transformación de la vida pública va en serio, muestra de ello es que las acciones a seguir se están delineando desde ahora, con el apoyo de las universidades, con el propósito de implementarlas desde el primer día en que inicie el nuevo Gobierno. Comunicado de Prensa