Tuxtla Gutiérrez.- Willy Ochoa, ex presidente del Congreso del Estado, dio a conocer que no continuará al frente del Poder Legislativo ni en su encargo como Diputado local, pues “he tomado la decisión de presentar mi licencia definitiva, luego de una reflexión que pasa por la congruencia y la prudencia con la que me he conducido en mi vida”, acotó el ex legislador chiapaneco. Informa News.