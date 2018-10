AMLO se Compromete con Corral a Pedir Extradición de César Duarte

Chihuahua, Chih., 20 de octubre.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a que en su gobierno pedirá la extradición del ex mandatario César Duarte por delitos de corrupción y electorales.

En una reunión a puerta cerrada, López Obrador y Corral platicaron sobre el caso del ex mandatario de Chihuahua.

“Platicamos sobre el procedimiento como ya la Procuraduría, ahora Fiscalía General, ha solicitado a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se inicie un trámite ante el gobierno de Estados Unidos que no sea llevado a cabo, entonces el planteamiento es que al llegar el nuevo gobierno pues se lleve a cabo ese trámite”, explicó López Obrador.

En un mensaje a medios, el morenista adelantó que al llegar al gobierno federal instruirá a quien será titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, a que proceda la extradición.

“Sí hablamos de ese tema (César Duarte), me explicó que el trámite de extradición está en la Secretaría de Relaciones Exteriores, hicimos el compromiso que una vez que lleguemos a la presidencia se va a instruir al secretario de Relaciones Exteriores para que se proceda de acuerdo con la ley”, detalló. Sun