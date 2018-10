Avala EU Envío de más Tropas a la Frontera con México Para Contrarrestar a Caravana Migrante

* Asegura Trump que no Usarán Armas, “por Ahora”.

Nueva York., Donald Trump, expresando abiertamente su propósito de usar la caravana migrante centroamericana para fines electorales, contempla anunciar una serie de medidas antimigrantes en los próximos días –incluso declarar cerrada la frontera para los caravanistas centroamericanos– justo una semana antes de los comicios intermedios del 6 de noviembre, en las que está en juego el control republicano del Congreso.

Según filtraciones a los medios de información aquí, Donald Trump considera declarar el próximo martes, que la emergencia nacional presentada por la caravana requiere de mayor control sobre la frontera con México. Frente a ello, se están contemplando órdenes ejecutivas para negar el ingreso a los centroamericanos en la caminata que avanza por México rumbo a Estados Unidos y la reducción de asistencia exterior a los países centroamericanos para castigarlos por su falta de control de sus poblaciones, junto con el ya anunciado envío adicional de tropas militares a la frontera.

Las fuentes oficiales anónimas que aparentemente tienen instrucciones de filtrar los detalles a varios medios indican que el presidente, al declarar la caravana como emergencia nacional, podrá modificar las leyes que ahora obligan a las autoridades a recibir solicitudes de asilo de inmigrantes que se presentan en territorio estadunidense y así negar ese derecho a los integrantes de la caminata. Algunos compararon esto con la prohibición musulmana que se impulsó en el primer año del gobierno de Trump.

Sin embargo, expertos y abogados indicaron que estas propuestas enfrentarían de inmediato una respuesta de defensores de derechos y libertades civiles ante los tribunales cuestionando su legalidad como también la caracterización de la caravana como emergencia nacional.

Pero el propósito de estas medidas tiene poco que ver con su legalidad y su impacto sobre la migración en sí, y todo que ver con la coyuntura electoral en Estados Unidos. De hecho, no se espera que la caravana llegue cerca de la frontera estadunidense hasta mucho después de las elecciones del 6 de noviembre.

Trump ha afirmado que esta es la elección de la caravana y se ha referido a la caminata como una bendición disfrazada para los republicanos, ya que él ha vuelto al tema migratorio en uno de los ejes principales para esta contienda electoral. El mandatario no ha descansado de aconsejar a los candidatos de su partido a usar el tema, y no ha dejado de hablar de la caravana como una invasión de gente mala, entre ellos criminales y gente de Medio Oriente (sin presentar ninguna prueba). AGENCIAS