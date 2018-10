Pide ERA a la SEP Cumpla con Pago Pendiente al Magisterio Chiapaneco

* Es Momento que se les Haga Justicia, Aseveró.

Eduardo Ramírez Aguilar, senador por el Estado de Chiapas, pidió a la Secretaría de Educación Pública, cumpla con los compromisos pendientes que tiene con el gremio magisterial de Chiapas, sobre todo en lo referente a pagos de sueldos y conquistas laborales.

Y es que señaló que son compromisos que el mismo Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, hizo con el magisterio chiapaneco, por lo que hoy como representantes populares que somos, también lo exigimos a nombre de ellos.

En este sentido, Eduardo Ramírez dijo que algunos de los pendientes son la beca mensual prometida a maestros idóneos y no idóneos; el pago a maestros interinos de la zona indígena; el pago a los integrantes del Sindicato; quienes no han recibido pago alguno desde Mayo de 2017.

Asimismo, están pendientes algunas conquistas gremiales históricas que la SEP no reconoció en 2015, como el estímulo al trabajador homologado federal de educación media, el bono a trabajadores jubilados, entre otros.

“Aún hay un tema pendiente con las y los maestros de Chiapas y es momento que se les haga justicia, por ello levantamos nuestra voz para que antes de que concluya este sexenio sean cumplidos los compromisos pendientes”, remarcó.

Las maestras y los maestros representan un sector importante en nuestra sociedad al que se le debe tomar en cuenta y responder sus demandas, toda vez que son parte fundamental en la educación de la niñez y la juventud de este país.