Piden a ISSSTE Revelar Montos de Pensiones Destinados a NAIM

Ciudad de México; 17 de Noviembre.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dar a conocer los montos invertidos por trabajadores en el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionisssste) que fueron destinados para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), así como las autorizaciones que se dieron para que se usaran dichos recursos.

El asunto fue presentado ante el pleno del Inai por el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, quien destacó que la publicidad de las inversiones realizadas con dinero de los trabajadores para la construcción de la nueva terminal aérea abona a transparentar el actuar en el manejo de los recursos, por parte del Pensionisssste.

“Máxime si consideramos que Pensionisssste es una de las cuatro Afores que, junto con Inbursa, Profuturo y Banorte, participan en la emisión de la Fibra E, con una cantidad que asciende a un total de 13 mil 500 millones de pesos para la construcción del denominado Nuevo Aeropuerto Internacional de México, cuya situación actual, ante la inminente cancelación de la obra, tiene todavía una superior relevancia”, enfatizó.

Un particular presentó recurso de revisión ante el Inai, después de que el sujeto obligado le respondiera que lo requerido tenía el carácter de confidencial, por secreto comercial, toda vez que los montos de los recursos invertidos en el nuevo aeropuerto y su autorización representaban una ventaja sobre los competidores. Es decir, hacer pública la información afectaría en el rendimiento del resto de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE).

El ISSSTE sustentó la legalidad de su respuesta y externó que, hasta en tanto no se encuentren elaborados, dictaminados y autorizados los estados financieros de las Sociedades de Inversión (SIEFORE), no se podía dar a conocer la información.

Sin embargo, el instituto de transparencia advirtió que dar a conocer la información no constituye una estrategia comercial o financiera que pudiera obtener una ventaja competitiva o economía frente al resto de las AFORES, puesto que no se conducen en el mercado al momento de ofrecer sus servicios. Sun