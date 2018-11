Inconstitucional que Gobernadores Ganen más que el Presidente

* Afirma Coordinador de Diputados de Morena.

México.- El coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, pidió a los diputados locales de todo el país que apliquen un plan de austeridad similar al que se llevará a cabo a nivel federal y que pongan orden en el gasto, en el endeudamiento y que se respete la Constitución porque ningún gobernador podrá ganar más que el Presidente de la República.

Al emitir su mensaje para finalizar el “Foro entre legisladores en materia hacendaria”, Mario Delgado, dijo que si algún gobernador gana más de 108 mil pesos mensuales, como lo estableció Andrés Manuel López Obrador, estará violando la Constitución.

“Si lo hace, estaría violando la Constitución. Por qué no empezamos por ahí, por qué no empezamos todos sumándonos a la austeridad republicana, por qué no revisamos el gasto, por qué no cuidamos cada peso que se destina, por qué no revisamos los montos de endeudamiento y eso nos va a dar mucha legitimidad y autoridad moral con la sociedad para después pedir mayores recursos”, aseguró Mario Delgado.

En este contexto, el legislador capitalino explicó que si no tenemos crecimiento, los políticos se van a seguir pelando recursos cada vez menores en un ambiente de crecimiento de la violencia, de la pobreza, de la desigualdad.

“Entonces 2019 será esa gran oportunidad, por eso la austeridad es el eje fundamental para darle la vuelta a nuestra economía y que nos permita reasignar recursos a lo que verdaderamente importa”, destacó.

Aseguró que ya se viene la discusión del Presupuesto para el 2019 en este contexto, normalmente es muy fácil que predominen los intereses particulares sobre el interés general, que la urgencia nos hace ponerle más énfasis que a las cosas más importantes.

“Y estamos en medio de una discusión en los últimos años de cómo nos repartimos un pastel que cada vez se hace más pequeño y la realidad es que vivimos a nivel nacional en una ficción de finanzas públicas sanas”, dijo.

Consideró que el alto endeudamiento y la baja inversión, generan un crecimiento muy bajo como el que hemos tenido que no supera el 2, o el 2.5% y que es absolutamente insuficiente para lo que nuestro país necesita.

“En estos años, les digo, finanzas públicas sanas es una ficción porque por lo menos en tres años los remanentes del Banco de México fueron utilizados para compensar el saldo final de las finanzas”, dijo. SUN