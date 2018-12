Desafortunado y Polarizante el Discurso de AMLO: Coparmex

Ciudad de México; 1 de Diciembre.- El discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su toma de protesta es desafortunado, maniqueo, polarizante que mantiene un tono como si fuera candidato, al no generar tranquilidad y mostrar una carga ideológica retrógrada, consideró el Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.

Al referirse a la parte negativa del discurso dijo: “hemos escuchado el mensaje de toma de posesión del Presidente, es un mensaje que tiene un saldo claramente negativo, escuchamos expresiones polarizantes y maniqueas, cargadas de ideología retrógrada. Preocupa la forma en que se descartan reformas hechas en el país en el ámbito energético y en el educativo”, dijo el líder patronal en entrevista.

Mientras que consideró como positivo que el mandatario de México prometió que no habrá reelección, que respetará la autonomía del Banco de México y su compromiso de no incurrir en endeudamientos de la Hacienda pública y no incrementar los impuestos en términos reales.

Si bien el Presidente de la República dijo que es hombre de palabra y manifestó que las inversiones nacionales y extranjeras estarían seguras, esa afirmación debe acompañarse de acciones, de lo contrario quedan en el vacío.

Pero su discurso manda mala señal a inversiones al sector energético, además de que ya se tiene el antecedente de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, en donde podrá haber acciones legales de ser necesario.

“El mensaje que envió el Presidente no va a generar tranquilidad, sobre todo que descartó avances en materia energética, que dijo que no permitirá el fracking en México y que haya señalado que va a apostarle a la inversión en refinerías, cuando es claro que es contrario a la lógica económica y de mercados, no son anuncios positivos. El Presidente podría haber hecho mucho más para generar confianza”, añadió.

De Hoyos dijo que el estado de derecho se tiene que cumplir, por lo que está totalmente en contra del programa “Punto final” contra la corrupción, porque cualquier persona que viole la ley debe ser investigada y sancionada, no hacerlo “es una puerta la impunidad”.

Afirmó que llevarán una relación muy “institucional” con el Presidente de México y afirmó que apoyarán las políticas que sean benéficas para el país, pero si encuentran iniciativas y propuestas “lesivas, seremos claros en combatirlas”.

Dijo que espera que no haya “pactos vergonzantes” en el sector educativo como el recurrir a sindicatos “retrógradas” como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Pidió que se mantengan las evaluaciones y se garantice la transparencia en la aplicación de los recursos, porque preocupa que no se haya hablado de fortalecer financieramente a la educación superior, solamente se dice que se abrirán nuevas universidades. Sun