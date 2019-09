Sus Propios Entenados le Quitaron su Casa

*En la Estación Huehuetán.

Huehuetán, Chiapas a 11 de septiembre de 2019.- Como dice el refrán, cría cuervos y te sacarán los ojos, es lo que le pasó al señor Alonso Cruz Reyes de 74 años de edad, con domicilio en la calle Ricardo Flores Magón, barrio El Bajío de la Estación de Huehuetán, a quien lo echó de su casa su entenada Mariela.

Manifiesta el septuagenario que en el 2001, se casó con doña Vitalia Salas, hoy extinta que tenía seis hijos, que son sus entenados. Sin embargo a dos años que falleció su pareja, don Alonso se quedó solo, pero dos de sus entenados, presuntamente con escrituras apócrifas, lo despojaron de su casa. Advierte el abuelito que fue el pasado martes como a las 5:00 de la tarde salió a comprar pan, y cuando regresó la puerta de su casa la encontró con candado, su hijastra Mariela le dijo que ya no tenía nada que hacer ahí, que se fuera a la calle.

Triste y con lágrimas en los ojos, revela su situación y que las mismas autoridades no quieren ayudarlo, piden la intervención de Derechos Humanos. Por el momento busco al licenciado José Luis Mérida para que lo asista y pueda recuperar su casa, ya que no tiene donde vivir y ya no puede trabajar. EL ORBE/Luis Javier Ramos