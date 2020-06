Encabeza Ismael Brito, Parlamento Virtual Sobre Paridad de Género

* Ante Diputados Locales.

Tuxtla Gutiérrez; 05 de Junio de 2020.- En un acto sin precedentes el Congreso del Estado de Chiapas, a través de la Comisión de Igualdad de Género que preside la diputada Janette Ovando Reazola, llevó a cabo la videoconferencia “Jornada de Parlamento Abierto por una Paridad Total sin Violencia Política Contra las Mujeres”.

En este importante evento el responsable de la Política Interna de Chiapas, Ismael Brito Mazariegos, quién dio la bienvenida a las y los ponentes, sostuvo que para el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, el tema de la paridad de género es una prioridad de su administración. “La ley no debe ser letra muerta y por eso pone el ejemplo de que en su gabinete se privilegia la equidad y paridad”.

Asimismo, la Presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, sostuvo que este ejercicio de Parlamento virtual, tiene por objetivo trabajar todas unidas en favor de las mujeres, y agregó: “hay un firme propósito en ese sentido; retos y pendientes de los nuevos ordenamientos es la homologación de las leyes”.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) Marcelo Toledo Cruz, dijo que la paridad sustantiva camina, y no tiene por qué darse más violencia política. Las leyes -subrayó- son resultado de las adecuaciones al marco jurídico. Se trabaja para garantizar la paridad y la no violencia hacia las mujeres.

En el encuentro, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y también Presidenta de la Comisión Especial para Prevenir la Violencia de Género Contra las Mujeres en el Congreso de Chiapas, Janette Ovando Reazola, apuntó que el tema de las mujeres es un tema de justicia y destacó que el Gobierno de Chiapas en coordinación con el Poder Legislativo, respalda a las mujeres. “En la Sexagésima Séptima Legislatura se está adecuando el marco jurídico y consolidando las acciones en beneficio de las mujeres”.

María Mandiola Totoricagüena, titular de la Secretaría de Igualdad de Género del Estado, expresó en su participación que esta es la oportunidad para trabajar en el tema, fortaleciendo el Sistema de sanciones para quienes infrinjan y simulen las leyes de paridad; ver el conjunto de mecanismos para propiciar diálogo intercultural, que transformen en las comunidades indígenas.

Al respecto, Martha Lucia Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, sostuvo que se trabaja para garantizar la participación de las mujeres en todos los sectores sin ningún tipo de violencia. “Ya está tipificado el delito de violencia contra las mujeres para evitar que se afecte su ejercicio político y electoral”.

Durante la Jornada de Parlamento Abierto, la Senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, sostuvo que romper paradigmas no es fácil, pero se tiene que hacer para mejorar la vida de más de la mitad de la población, se necesita modificar la constitución local y el reto es llegar a cada uno de los municipios.

María del Carmen Alanís Figueroa, integrante de la Red de Mujeres en Plural, agregó que Chiapas es quien más ha avanzado en la normatividad, se tiene que hacer modificaciones menores, lo que merece un reconocimiento amplio, la gran apuesta de este modelo para las mujeres, es que se abrieron todas las vías posibles para que ellas, puedan ya denunciar las conductas y a las personas que violenten sus derechos.