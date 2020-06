Pura Farsa de José Luis Laparra el Apoyo a Enfermos de Coronavirus en Huixtla

* Ofrece Medicamentos y no les Cumple, Quiere Reelegirse.

Huixtla, Chiapas.- En Huixtla, enfermos del Coronavirus han fallecido debido a la falta de apoyos por parte del presidente municipal José Luis Laparra Calderón, a pesar de vociferar que está dando consultas y medicamentos gratis, pero se mueren esperando, advierten familiares de las personas que, por desgracia y falta de dinero, acuden a la Clínica de Salud municipal.

Sospechan que sólo engaña a las familias porque la pandemia la está utilizando como pretexto para hacerse campaña, o sea, pretende reelegirse.

Así también, añaden sus empleados que no reciben apoyos o herramientas para protegerse del mal, como el personal de Limpia, a quienes no les ha enviado cubrebocas o guantes para la recolección de basura, ni impermeables para protegerse de la lluvia.

Precisan que hay muchos empleados del Ayuntamiento debatiéndose entre la vida y la muerte al haber contraído Covid-19, ante la falta protección a la hora de realizar sus labores.

Por otro lado, los mismos trabajadores del Ayuntamiento huixtleco señalan que han sido amenazados con despedirlos de su puesto de trabajo en caso de que denuncien todas estas anomalías.

Por necesidad y con tal de no perder su empleo, sumado al miedo, se ven obligados a cumplir aún arriesgando su vida al estar expuestos al Coronavirus. EL ORBE/Jesús Sánchez Martínez