Tricicleros Acusan a Policías Municipales por Extorsión

* En Villa Comaltitlán.

Villa de Comaltitlán, Chiapas; 27 de Junio del 2020.- Varios de los tricicleros de diferentes sindicatos de esta ciudad, denunciaron que algunos de los elementos de la Policía Municipal los extorsionan al exigirles dinero y no saben cuál es el motivo de su actitud.

Varios de los quejosos dicen que no se explican por qué algunos elementos policiacos les exigen dinero pues ni los de Tránsito del Estado hacen eso; procuran -dicen los agraviados- de no cometer ninguna infracción para que ni Tránsito ni nadie los multe, porque no tienen dinero y porque son muy cuidadosos en no cometer errores que terminen en infracciones.

Además, indicaron que en ocasiones no les sale su cuenta y no sacan ni para mantener a su familia, porque no todos son dueños de las unidades; ojalá que con esto a los policías les llamen la atención para que ya los dejen en paz. EL ORBE/Alonso Castañeda Pineda