Con nuevo Mercado Público, Responde Rutilio Escandón a Demanda Añeja del pueblo de Oxchuc

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró las instalaciones del Mercado Público Municipal de Oxchuc, con lo cual responde a una añeja demanda de locatarios y pobladores, a quienes manifestó que como resultado del trabajo honesto y transparente, los recursos alcanzan para atender las verdaderas necesidades de las y los chiapanecos.

Luego de subrayar que este centro de abastos permitirá que las y los comerciantes tengan un espacio digno, moderno y funcional para trabajar y vender sus productos, resaltó que esta obra se entrega concluida y no a medias, como se hacía antes, cuando se simulaba y lucraba con los intereses de la gente.

“Oxchuc no está solo, estamos pendientes de ustedes y seguiremos acercando beneficios para que haya justicia social, porque nuestro anhelo es que todas y todos podamos vivir en igualdad y con mejores oportunidades”, apuntó al tiempo de reconocer a este municipio por ser un pueblo democrático y digno, que busca el progreso de sus habitantes.

Tras destacar el respaldo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien cumple su palabra de ayudar primero a quienes más lo necesitan, Escandón Cadenas hizo un llamado a la unidad, a evitar conflictos, tener confianza en las autoridades, y así lograr juntos un mayor bienestar. Asimismo, agradeció por atender las medidas preventivas a fin de evitar rebrotes de COVID-19, e insistió en no confiarse para erradicar esta enfermedad.

En su intervención, el secretario de Obras Públicas, César Julio de Coss Tovilla, señaló que esta infraestructura consta de 177 locales comerciales, anexo administrativo, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, cisterna y rampas de acceso, lo que brinda mayor seguridad, movilidad y eficiencia en los servicios, contemplando una inversión superior a los 57 millones de pesos.

Al reconocer el liderazgo del gobernador para enfrentar las adversidades y ejercer un trabajo honesto a favor de la paz social y la prosperidad de todos los pueblos, sin distinción, el alcalde de Oxchuc, Alfredo Santiz Gómez, agradeció la construcción de este espacio público, al indicar que “grupos de hermanos tzeltales, están ante una gran oportunidad de mejorar sus condiciones de vida y económicas, en un comercio justo y responsable”.

El representante del Mercado de Oxchuc, Tomás Gómez López, resaltó el apoyo del presidente López Obrador, del gobernador y del alcalde, por llevar a término esta obra, la cual fue gestionada desde 2014 e iniciada en 2015, cuando les dijeron que en seis meses sería entregada, sin embargo, no fue así: “Quedó en ruinas nuestro mercado público, y los locatarios estábamos cansados y bajo la lluvia y el sol, hoy estamos tranquilos y contentos”.

Estuvieron presentes: el secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán; el presidente del Patronato del Mercado de Oxchuc, Alonso Gómez López; así como las y los locatarios beneficiados. Comunicado de Prensa