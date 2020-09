Regreso a Clases Presenciales Será con Consenso de Padres de familia: Secretaria de Educación

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La secretaria de Educación en Chiapas, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, informó que aún no se tiene una fecha específica para el reinicio de clases presenciales en Chiapas, y será hasta que las autoridades sanitarias indiquen que es conveniente y seguro para todas y todos, y Chiapas se encuentre en el semáforo verde, que se determinará cuándo retomar dichas actividades, por lo pronto se continuará trabajando a través de las diversas plataformas, con el programa “Aprende en Casa II” y las estrategias que han implementado las y los docentes.

“Se han mencionado posibles fechas pero aún no hay una indicación oficial, sin embargo, debemos estar preparados e ir unificando ideas para posteriormente poner en práctica las más apegadas a sus necesidades, especialmente, ante un posible regreso presencial a clases dentro de la nueva normalidad que impera en el estado y país, derivado de la pandemia ocasionada por el COVID-19”, expresó Domínguez Ochoa.

Este miércoles la titular de la Secretaría de Educación sostuvo una reunión virtual con 300 directoras y directores del nivel Preescolar, estatal y federal, con la finalidad de platicar y escuchar directamente sus inquietudes y propuestas para construir un plan de trabajo integral, funcional y seguro para todas las comunidades escolares de esta entidad.

“El regreso presencial a clases que se podría estar ya sugiriendo, debe tener una característica muy afín para cada una de las regiones y contextos, tomando en cuenta consideraciones específicas, lo que significa que, en cada región, municipio y escuela se construirá una propuesta que emane de ella misma, que considere la opinión de madres y padres de familia, maestros, directivos y el sector salud, y es en eso en lo que se trabaja, tomando en cuenta la principal indicación del gobernador, de privilegiar siempre la salud y la seguridad de las niñas y niños”, acotó.

En este sentido, explicó que entre las estrategias planteadas por las y los directivos del nivel Preescolar, para implementar previo al regreso presencial a clases, se encuentran la limpieza profunda de sus planteles, trabajar bajo la orientación de las autoridades del sector salud, así como realizar acuerdos para efectuar limpias y podas en las escuelas, además de un regreso escalonado, organizado, funcional y seguro para el alumnado en las aulas; destacando que la Secretaría de Educación los acompañará en las gestiones que aún les sean necesarias.

La secretaria subrayó que en esta reunión virtual, se les explicó claramente a los directores que, en caso de que hubiera una anuncio oficial, el regreso presencial a clases deberá ser siempre con el consenso de las madres y los padres de familia y que dicho acuerdo será, en parte, lo que les permitirá determinar las condiciones de regreso; no obstante, dijo, la niña o niño que no pueda asistir a clases deberá ser atendido a la distancia por las instituciones educativas.

Finalmente, la funcionaria externó su reconocimiento a las y los docentes en la entidad, por su probado compromiso y voluntad para atender los desafíos que exige este ciclo escolar, y que les continuará demandando la nueva normalidad, así como los propios padres y madres de familia, desde luego, a la comunidad estudiantil durante el presente ciclo escolar. Comunicado de Prensa