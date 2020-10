Aldama y Chenalhó Tienen el Acompañamiento de Este Gobierno: Ismael Brito

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 18 de Octubre de 2020.- El Gobierno de Chiapas no ha desestimado ningún esfuerzo, mucho menos voluntad política, para sentarse con las autoridades de los municipios de Aldama y Chenalhó cuantas veces han sido necesarias, a fin de encontrar acuerdos que generen paz y tranquilidad en estos municipios, afirmó el secretario general de Gobierno, Ismael Brito.

Al reunirse por separado con el presidente por usos y costumbres de Aldama, Adolfo López Gómez, y el presidente municipal de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, y sus autoridades municipales, el responsable de la política interna les dijo que, si ya empieza a formalizarse un posible acuerdo por las tierras, no hay razón para que persistan los ataques que derivan en más personas heridas.

Ismael Brito dijo que el Gobierno Estatal está dispuesto a resolver este problema agrario y asumir compromisos, sin embargo, es necesario el cese a la violencia y realizar las denuncias correspondientes para saber quiénes están detrás de la desestabilización social y política.

A las autoridades del Sector Santa Martha les pidió hacer valer el acuerdo emitido durante su asamblea, para acabar con este problema agrario de más de 40 años que ha impedido el desarrollo de sus comunidades; al tiempo de afirmar que tanto Chenalhó como Aldama, tienen la solidaridad, acompañamiento y defensa del Estado, pero debe haber una actuación responsable y seria por parte de ellos para que también se note el interés en encontrar un arreglo, “porque a balazos y poniéndose en contra de la policía estatal, que solo llega a resguardar, no se soluciona nada”.

Es importante mencionar que en las reuniones se abordó el tema legal y jurídico, la compensación de tierras, la indemnización que se estará otorgando a familiares de fallecidos, vivienda, salud, entre otros, ante la presencia de la comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Josefina Bravo Rangel. Boletín Oficial