Paquetes Alimentarios y Ayuda Humanitaria Seguirán Llegando: Rutilio Escandón

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró que continúa la entrega de paquetes alimentarios y la ayuda humanitaria seguirá llegando a las familias damnificadas por el paso del Frente Frío número 11 y la Tormenta Tropical Eta en territorio estatal, y destacó que su Gobierno estará al pendiente de que no falte nada para atender sus necesidades más urgentes.

“Estamos haciendo todo lo necesario para ayudar a quienes más lo necesitan. El presupuesto está alcanzando y se destina a priorizar el apoyo a las personas afectadas por estos fenómenos meteorológicos. Hemos establecido un trabajo humano y, ahora más que nunca, lo primero es proteger la salud y la vida del pueblo de Chiapas”, apuntó.

El mandatario reconoció el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante la implementación del Plan DNIII-E, la Secretaría de Marina con el Plan Marina, la Guardia Nacional, el Sistema de Protección Civil, corporaciones de seguridad y a las instituciones de los tres órdenes de Gobierno que, aunado a la solidaridad de la sociedad civil, auxilian a las familias y contribuyen a la rehabilitación de viviendas e infraestructura dañada.

Durante la Mesa de Seguridad, también agradeció la labor del personal de salud que está brindando atención médica oportuna a las personas que se encuentran en los refugios temporales, para evitar que se registren casos de COVID-19, Influenza o Dengue, situación que no se ha presentado.

Respecto a la pandemia de COVID-19, Escandón Cadenas convocó al pueblo chiapaneco, en especial a las y los jóvenes, a evitar fiestas o reuniones masivas y acatar las medidas de aislamiento social, autocuidado e higiene, pues de esa manera se cuidan y protegen a sus seres queridos, no sólo de esta enfermedad sino de otros padecimientos de tipo infeccioso. Boletín Oficial