Casos Graves y Muertes por COVID-19 se Registran en Personas no Vacunadas: SSA

* Necesario Aplicarse el Biológico Para Estar Protegido.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 11 de Julio de 2021.- Un promedio de 30 casos positivos de COVID-19 se detectan diariamente en la entidad a través de la prueba PCR, y la mayoría de ellos han sido identificados en los primeros cuatro días del desarrollo de síntomas, tiempo en que disminuye la posibilidad de hospitalización, pues hasta el momento, los casos graves y muertes por esta enfermedad se han registrado sólo en personas no vacunadas, señaló el secretario de Salud del Estado, José Manuel Cruz Castellanos.

El funcionario informó que todos los días, durante las sesiones del Consejo Estatal de Seguridad en Salud, se analiza el panorama epidemiológico del COVID-19 en la entidad, donde recientemente se observa un repunte de casos positivos, pero una disminución en casos graves, hospitalización y muertes; la mayoría de los casos positivos se está registrando en personas mayores de 40 años de edad que no han sido vacunadas.

“La vacuna es la protección específica más segura y efectiva para evitar la mortalidad por este virus, por ello la población chiapaneca debe acudir a los módulos de vacunación; aunado a esto deben mantener activas las medidas sanitarias: uso correcto del cubreboca, guardar la sana distancia, quedarse en casa lo más posible, lavarse las manos con agua y jabón o usar gel antibacterial”, aseveró.

Cruz Castellanos resaltó que en Chiapas se está realizando una investigación para determinar cuáles han sido las zonas más vulneradas con la circulación del virus, para lo cual se están estudiando 3 mil 600 pruebas en todo el Estado. Hasta el momento, en la entidad no se ha encontrado ningún paciente que cumpla con la tipificación que solicita el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos de la Secretaría de Salud federal respecto a la circulación de otra cepa de COVID-19.

Aunado a estas pruebas, se realizan de 100 a 150 pruebas de tamizaje y pruebas de antígeno, que son las pruebas rápidas para comunidades alejadas y grupos especiales, como embarazadas; así como de 80 a 100 pruebas diarias de PCR por cada uno de los 10 Distritos de Salud.

Puntualizó que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Chiapas es uno de los Estados con mayor número de población de entre 18 y 40 años, por ello, el reto será que este grupo acuda en su momento a los módulos de vacunación, ya que también se ha identificado que un considerable porcentaje de casos positivos recae en este grupo de edad. Boletín Oficial